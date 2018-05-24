Демонтаж ядерного полигона говорит о миролюбии властей, заявили в КНДР

ПХУНГЕРИ, 24 мая — РИА Новости. Демонтаж ядерного полигона Пхунгери свидетельствует о миролюбивых усилиях правительства КНДР, говорится в заявлении Института ядерного оружия КНДР, который проводил демонтаж полигона.

"Демонтаж ядерного испытательного полигона был проведен с высоким уровнем транспарентности и четко свидетельствует о миролюбивых усилиях правительства КНДР, которые предпринимаются для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и во всем мире", — сказано в заявлении, которое зачитали журналистам после подрыва шахт и наземных построек в Пхунгери.

Военные Минобороны КНДР взорвали в четверг три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.