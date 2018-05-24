В КНДР заявили об отсутствии полигонов для подземных ядерных испытаний

ПХУНГЕРИ (КНДР), 24 мая — РИА Новости. После демонтажа ядерного полигона Пхунгери у КНДР не осталось полигонов и шахт для подземных ядерных испытаний, заявил РИА Новости замглавы Института ядерного оружия КНДР Кан Кён Хо.

"Кроме этого полигона других подобных полигонов и шахт в КНДР нет", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли еще в Северной Корее ядерные полигоны для проведения подземных испытаний.

Военные Минобороны КНДР взорвали в четверг три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.