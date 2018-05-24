"Все правильно сделали". Пушков похвалил освиставших Хейли студентов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что студенты Хьюстонского университета освистали постоянного представителя США при ООН Никки Хейли в знак протеста против политики США в Палестине.

С точки зрения Пушкова, они "все правильно сделали".

Студенты Хьюстонского университета освистали Никки Хейли — и правильно сделали. Это законная реакция на ее агрессивность и лицемерие. Перед людьми выступать — это не в Совбезе и не перед камерами красоваться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 24, 2018

​Ранее о том, что Хейли освистали, сообщил в Twitter журналист Си Джей Верлеман, который опубликовал видео инцидента. В ролике ей говорят, что "она не спрячется", и обвиняют в потворстве гендоциду.