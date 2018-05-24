Украина лишила Кобзона всех государственных наград

Иосиф Кобзон во время выступления на площади Ленина в Донецке

Иосиф Кобзон во время выступления на площади Ленина в Донецке

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина лишила российского эстрадного певца Иосифа Кобзона государственных наград. Об этом говорится в указе президента № 126/2018.

CC BY-SA 4.0 / администрация президента Украины / Указ президента Украины Петра Порошенко, в котором артист Иосиф Кобзон лишен всех украинских званий и наград CC BY-SA 4.0 / администрация президента Украины / Указ президента Украины Петра Порошенко, в котором артист Иосиф Кобзон лишен всех украинских званий и наград

В отношении Кобзона применены следующие санкции: блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишение государственных наград Украины и другие ограничительные меры.

После государственного переворота на Украине в 2014 году артист, уроженец Донецкой области, поддержал позицию российского президента Владимира Путина по Крыму и Донбассу, участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР. Служба безопасности Украины внесла Кобзона в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

В 2014 году певца лишили звания "почетный гражданин" ряда украинских городов, в том числе Славянска и Полтавы. В 2015-м СБУ причислила певца к деятелям культуры, которые угрожают национальной безопасности страны, позже Кобзона включили в санкционный список.