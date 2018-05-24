Украина лишила Кобзона всех государственных наград

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина лишила российского эстрадного певца Иосифа Кобзона государственных наград. Об этом говорится в указе президента № 126/2018.
В отношении Кобзона применены следующие санкции: блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишение государственных наград Украины и другие ограничительные меры.
В 2014 году певца лишили звания "почетный гражданин" ряда украинских городов, в том числе Славянска и Полтавы. В 2015-м СБУ причислила певца к деятелям культуры, которые угрожают национальной безопасности страны, позже Кобзона включили в санкционный список.