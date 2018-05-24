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В мире

В ДНР отчитались о ликвидации пятерых диверсантов в гражданской одежде

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (314)
12:2924.05.2018
(обновлено: 13:59 24.05.2018)
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© РИА Новости / Геннадий ДубовойПерейти в фотобанкБойцы ополчения ДНР на линии разграничения. Архивное фотоБойцы ополчения ДНР на линии разграничения. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На окраине Донецка уничтожили диверсионную группу украинских силовиков. Инцидент произошел в районе населенного пункта Марьинка.

Бойцы ополчения Донбасса
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Иллюстрация единого сценария". Политолог об обострении в Донбассе
Как заявили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики, накануне вечером пять диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР.

Тело одного из них удалось эвакуировать. У него нашли шевроны подразделения ДНР, средства связи и гражданскую одежду.

Это уже второй случай ликвидации диверсантов в республике за последние дни. Еще одну группу уничтожили в начале недели во время боев под Горловкой.

ВСУ готовят наступление

Накануне пленный боец ВСУ Василий Жимилинский на брифинге в ДНР заявил, что Киев планирует начать наступление в Донбассе во время чемпионата мира по футболу в России.

Вывеска на въезде в Горловку
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог рассказал, с чем связано новое обострение в Донбассе
"Нам говорили, что наступление начнется или в преддверии выборов президента России, как снег растает и земля просохнет, или к чемпионату мира. Все это обсуждали, говорили даже, что есть приказ и все дело времени", — сказал он.

По его словам, войска стали получать больше боеприпасов. Кроме того, солдатам обещали, что передовым подразделениям передадут ПТУР Javelin.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка.

Как сообщили в ДНР, силовики использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью, а также начали переброску запрещенных минскими договоренностями вооружений на линию соприкосновения.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 23 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Захарова рассказала, с чем связано обострение ситуации в Донбассе
Накануне в ополченцы заявили о новом нападении силовиков в районе Горловки. ВСУ потеряли около десяти человек, уничтожены танк и БМП. Вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения, добавили в штабе.

Также источник в штабе Операции объединенных сил рассказал, что украинские силовики хотят затянуть петлю вокруг Донецка.

Заявление российского МИД

В российском МИД прокомментировали последние события на юго-востоке Украины. Ведомство выразило обеспокоенность ростом эскалации конфликта и призвало Киев к прямому диалогу с ДНР и ЛНР.

"Провокационные действия, предпринимаемые ВСУ при молчаливом попустительстве зарубежных покровителей Киева, привели к самой серьезной эскалации напряженности в Донбассе с момента объявления "пасхального" перемирия 30 марта", — говорится в заявлении министерства.

Бойцы ополчения Донбасса. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В ДНР рассказали о срыве плана ВСУ занять Горловку‍

В МИД отметили, что "активность киевских силовиков в "серой зоне" стала причиной ожесточенных боестолкновений в районе Горловки".

"С обеих сторон есть жертвы, в том числе, четыре мирных дончанина", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что под обстрелы постоянно попадает Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает питьевой водой более 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения.

Минские соглашения
Минские соглашения
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
kondrat.bum
По сути дела, эти провокационные потуги направлены не на ДЛНР, а , скорее, против России, в предверии ЧМ, скорее всего, нечто произойдёт, в очередной раз выставляя нас, как агрессоров. Трубачи западных СМИ уже стоят под знамёнами радужных раскрасок, в готовности вылить свой ушат помоев. Как хотелось-бы, чтобы ничего этого не было!
12:52
24.05.2018
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