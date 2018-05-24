Дерипаска попал в обновленный список санкций Украины против России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Дерипаска вошел в список санкций Украины против России, опубликованный на сайте украинского президента.

В четверг на сайте президента Украины был опубликован список мер, которые Украина ввела против России решением Совета нацбезопасности от 2 мая и указу президента республики от 14 мая. В него вошли 1748 физических лиц.

"Дерипаска Олег Владимирович. Блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины", — говорится в документе.

Как уточняется в документе, в отношении Дерипаски санкции наложены на 3 года.

Второго мая СНБО Украины под председательством президента Порошенко "рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого украинского государства".

Позже пресс-служба СНБО также подтвердила, что совет "ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины". По данным пресс-службы, санкции вводятся "на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц".

Также, по данным СНБО, введены санкции в отношении лиц, которые "причастны к информационной и киберагрессии" против Украины, противоправным действий против граждан Украины, которые арестованы в РФ, а также санкции против депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Кроме того, по решению СНБО продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".