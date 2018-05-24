Американке пришлось доказывать в автосалоне, что она не робот

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Американке Марси Робин при покупке машины в дилерском центре своего города пришлось доказывать, что она не робот.

"Я покупала машину сегодня, и в салоне меня попросили доказать — ручкой на бумаге — что я не робот", — написала она в твите, который собрал уже больше 70 тысяч лайков и которым поделились более 20 тысяч пользователей.

Речь идет о необходимости вводе капчи, которую обычно используют в сети для защиты сайтов от интернет-ботов. В случае с Робин ей пришлось поставить на бумаге галочку рядом с надписью "я не робот". Девушка прикрепила фото в качестве доказательства.

I bought a car today, and the dealership had me check off — with a pen, on paper — that I’m not a robot. pic.twitter.com/x6nJ68e6uj — Marci Robin (@MarciRobin) May 20, 2018

​Журналист издания Jalopnik связался с Робин после того, как ее твит стал вирусным. Она рассказала, что продавец передавал ей разные документы и объяснял, зачем они нужны.

"Потом он передал мне эту бумагу, на которой больше ничего не было, и буднично сказал: "Это просто чтобы убедиться, что вы не робот", — пояснила девушка.

В автосалоне журналисту Jalopnik подтвердили, что у них это обычный порядок действий. "Дело не в нас. Просто чтобы распечатать следующий документ, мы должны поставить галочку напротив этого поля. Поэтому мы печатаем эту страницу, а клиенту приходится ставить галку, как и нам", — сказали ему.