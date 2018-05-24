Апелляцию на арест Вышинского рассмотрят 29 мая

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение протеста защиты на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости его адвокат.

"На 29 мая назначено заседание", — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.