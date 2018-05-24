Социологи узнали отношение граждан ЕС к евроскептикам

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Антисистемным партиям симпатизируют 38% граждан стран-членов Евросоюза, свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой компанией Kantar Public.

Исследование было организовано по заказу Европарламента в свете очередных выборов в европейскую ассамблею 23-26 мая 2019 года.

Опрос показал, что партиям евроскептиков доверяют 63% респондентов в возрасте 24 лет и младше, которые считают, что "новые политические партии и движения способны находить лучшие решения".

Опрос проводился в апреле этого года, в нем участвовали свыше 27 тысяч граждан ЕС.

Проводимые в ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.