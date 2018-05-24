МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Европейские болельщики возмущены организацией финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве, пишет RT.

Поклонники футбола, желающие посмотреть на противостояние "Реала" и "Ливерпуля", столкнулись с многочисленными проблемами, причем задолго до матча.

Так, одна из них — завышенные цены на перелет в день финала. Как отмечают в RT, билет на рейс из Лондона в Киев в преддверии матча обойдется в 1633 доллара, а уже через несколько дней цена опустится до 359 долларов.

При этом авиакомпании не связывают повышение цен с попыткой нажиться на туристах. "Дополнительные рейсы для болельщиков способствовали росту затрат компаний-перевозчиков, что, в свою очередь, повлияло на цены на посадочные места ", — цитирует телеканал представителя туристического агентства Thomas Cook — официального партнера "Ливерпуля".

Другие проблемы, связанные с перелетом, — нехватка самолетов, низкая пропускная способность аэропорта Борисполь и долгое время пересадки. В некоторых случаях перелет из Лондона в Киев может занять от 18 до 28 часов.

Кроме того, у болельщиков возникают трудности с размещением. Цены на жилье в Киеве выросли в десятки раз: в одной из гостиниц 26 мая можно будет пожить за 1155 долларов, а 2 июня такой же номер будет стоить всего 21 доллар.

Тех же, кто забронировал жилье заранее, могут ждать неприятные сюрпризы. Так, болельщица "Реала" Мария Гарсия-Мейя Сид заплатила за апартаменты в Киеве, однако через некоторое время выяснилось, что ее бронь отменили. На тот момент она могла бы снять это же жилье, только в пять раз дороже.

О этой истории узнали журналисты газеты Kyiv Post и предложили болельщице бесплатное проживание. Многие другие киевляне поступают так же, публикуя в соцсетях объявления о бесплатном жилье.

Еще одна проблема непосредственно связана с киевским стадионом "Олимпийский". Его вместимость 70 тысяч человек, однако клубам предоставили всего около 33 тысяч билетов, что вызвало возмущение болельщиков.

Кроме того, многие жалуются на высокие цены, за которые далеко не каждый готов выкупить свои места. С точки зрения болельщика "Реала" Начо Виньоте, некоторые настоящие поклонники футбола будут вынуждены остаться дома. Он назвал предстоящий финал "праздником не для фанатов, а для УЕФА".

Тони Баррет, глава отдела по работе с болельщиками клуба "Ливерпуль", назвал подготовку к путешествию в Киев "ночным кошмаром". "Решение проводить финал в месте, до которого так долго и дорого добираться, — это то, что люди, принявшие его, должны объяснить. Само по себе оно предполагает, что в футболе что-то сломалось, раз с духом игры поступают таким вот образом", — написал он у себя в Twitter.