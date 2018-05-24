СМИ заявили о переезде Романа Абрамовича в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая — РИА Новости. Крупнейшая израильская газета "Исраэль ха-Йом" утверждает, что российский бизнесмен Роман Абрамович в четверг приедет в Израиль, чтобы "завершить процесс иммиграции".

"На пути в Израиль: Роман Абрамович, еврейский миллиардер родом из России, владелец футбольного клуба "Челси", как ожидается, прибудет сегодня в Израиль и, вероятно, завершит процесс репатриации", — говорится в публикации.

Издание утверждает, что Абрамович сейчас строит "огромный дом" в тель-авивском районе Неве-Цедек.

Согласно местному законодательству, правом на получение гражданства Израиля обладают евреи, их дети и внуки.

Комментарием Абрамовича или его представителей РИА Новости пока не располагает.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича писало, что у бизнесмена возникли сложности с продлением британской визы, которая истекла больше трех недель назад. Источник из окружения Абрамовича пояснил РИА Новости, что Великобритания не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы — речь, по его словам, идёт о затянувшейся процедуре продления. Газета Daily Telegraph утверждает, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.