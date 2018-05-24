В Пекине рассказали о последствиях отказа от иранской ядерной сделки

ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Отказ от всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана окажет негативное влияние на возможность решения других сложных международных проблем посредством диалога и переговоров, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Что касается сделки по Ирану, то это многостороннее соглашение, которое было одобрено ООН. Отказ от соглашения будет иметь негативный эффект не только на решение иранского вопроса, но и на возможность урегулирования других горячих международных проблем политико-дипломатическими методами", — заявил Ли Кэцян на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он добавил, что стороны также не должны позволять, чтобы отказ от сделки стал угрозой международному режиму нераспространения. Он выразил поддержку Китая усилиям, которые делают все вовлеченные стороны для защиты и реализации соглашения.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.