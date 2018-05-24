Морпехи на Украине отказались снимать черные береты перед Порошенко

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Некоторые военнослужащих украинского батальона морской пехоты отказались надеть новые береты на церемонии с участием президента страны Петра Порошенко.

Проход военнослужащих во время парада не попал в объективы телекамер, однако кадры, на которых на заднем плане видны морпехи в черных беретах, все равно остались на видео.

Об этом сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на начальника пресс-центра ВМС вооруженных сил Украины Олега Чалык.Уже уволены в запас

Он пояснил, что есть приказ, одним из пунктов которого является "смена черного берета на новый — цвета морской волны".

По его словам, приказ обязателен для исполнения, и большинство тех, кто не выполнили его, уже уволены в запас.

"Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты", — добавил он.

В ноябре прошлого года Порошенко внес на рассмотрение Рады как неотложный законопроект о переименовании воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые войска. Ранее он заявил, что принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ, и сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО.

Ответ морпехов

Как написал один из бывших служащих батальона у себя в Facebook, "морские пехотинцы не изменяют традициям".

"Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаева происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах", — заявил он.

Сами военнослужащие, объясняя свое решение, заявили, что тем самым выразили несогласие с действиями украинских властей.

Трепетное отношение к традициям

"Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет", — заявил один из действующих военнослужащих батальона.

В свою очередь, директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов напомнил, что морская пехота всегда трепетно относится к своим традициям, которые сложились еще со времен Великой Отечественной войны и закрепились в советский период.

"Отказ от беретов, переход на другие, более "национальные" и "европейские" цвета — это болезненная для них тема, потому что есть цвет подразделения, который исторически с ними связан", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это открытое неповиновение говорит о том, что авторитет Порошенко в глазах военнослужащих падает.

"Конечно, этот демарш для них достаточно сложен, могут последовать соответствующие действия со стороны руководства Украины вплоть до расформирования подразделения", — добавил Смирнов.

С экспертом согласен и депутат Владимир Шаманов. Он назвал отказ украинских морпехов надевать новые береты благородным офицерским поступком и приверженностью традициям.