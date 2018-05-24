В Госдуме назвали отказ украинских морпехов надеть новые береты благородным

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал благородным офицерским поступком и приверженностью традициям отказ украинских морпехов надевать новые береты.

"Благородный офицерский поступок, сохранение традиций. К моему сожалению, мои братья по маргеловскому сословию голубые береты поменяли на краповые. А морпехи молодцы", — сказал Шаманов журналистам в четверг.

Часть военнослужащих украинского батальона морской пехоты отказалась надеть новые береты на церемонии с участием президента страны Петра Порошенко, сообщило ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на начальника пресс-центра ВМС вооруженных сил Украины Олега Чалык. По его словам, 23 мая в Николаеве "состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием президента Украины… кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты". Чалык пояснил изданию, что есть приказ, одним из пунктов которого является "смена черного берета на новый — цвета морской волны", и добавил, что большинство тех, кто не выполнил приказ, уже уволены в запас.

В ноябре прошлого года Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады как неотложный законопроект о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины. Ранее он заявил, что принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ, и сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО.