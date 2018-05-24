Силовики 16 раз за сути нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 11 нарушениях перемирия.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз", — сказал представитель ведомства.
По его словам, силовики выпустили почти 40 мин по территории республики, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 269 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.