Силовики 16 раз за сути нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (313)

Представители наблюдательной группы СЦКК «Горловка» собирают осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

Представители наблюдательной группы СЦКК «Горловка» собирают осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 11 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз", — сказал представитель ведомства.

По его словам, силовики выпустили почти 40 мин по территории республики, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 269 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.