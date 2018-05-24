Во время беспорядков на юге Индии погибли не менее 13 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, свыше 70 получили ранения за прошедшие двое суток в результате столкновений демонстрантов с полицией в индийском городе Тутикорин (штат Тамилнад), передает агентство ANI.

Во вторник этот портовый город захлестнули массовые демонстрации, участники которых требовали закрытия уже существующего медеплавильного завода компании Sterlite Industries, а также выступали против сооружения нового. Горожане полагают, что работа этого предприятия загрязняет Тутикорин и является одной из ключевых причин ухудшения здоровья у местного населения, которое наблюдается еще с 2013 года.

На фоне безуспешных попыток жителей города закрыть вредное, по их мнению, производство, в СМИ просочилась информация о том, что Sterlite Industries планируют увеличить выработку продукции на своем заводе в Тутикорине примерно в два раза — до 800 тысяч тонн в год. Это привело к тому, что во вторник агрессивно настроенная толпа численностью порядка 20 тысяч человек вышла на улицы города, протестуя против работы медеплавильного предприятия.

По сообщениям СМИ, демонстранты бросали камни в полицию, переворачивали автомобили и громили магазины. В ответ силовики применили дубинки и слезоточивый газ, а в ряде случаев правоохранители были вынуждены открыть огонь по протестующим.

Как сообщает ANI, в ходе столкновений во вторник погибли 12 человек. Еще один погиб на следующий день во время потасовки, которая завязалась во второй половине дня в районе больницы, куда ранее поместили пострадавших накануне участников протестной акции. В общей сложности ранения получили свыше 70 человек, информирует агентство.

Отмечается, что за участие в массовых беспорядках полиция арестовала 67 человек. Кроме того, начиная с вечера среды, доступ в интернет у жителей Тутикорина и близлежащих населенных пунктов был ограничен на фоне продолжающихся волнений.