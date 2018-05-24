Колонны МЧС России доставили гумпомощь в Донецкую и Луганскую области

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Колонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Они прибыли в места разгрузки, по окончании которой сразу же покинут Донбасс", — сказал собеседник агентства.

Автомобили доставили в Донецкую и Луганскую области более 400 тонн гуманитарных грузов, в их числе детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. Все они прошли на пунктах пропуска таможенный досмотр, проверке подлежал весь перевозимый груз.

"Доставка гуманитарной помощи прошла штатно", — сообщили в министерстве.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь Донбассу с августа 2014 года. Жителям Донецкой и Луганской областей доставляют все самое необходимое — продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Эта колонна стала 77-й с августа 2014 года.