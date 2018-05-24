Патрушев призвал страны ОДКБ бороться с деятельностью ИГ* в интернете

АСТАНА, 24 мая — РИА Новости. Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны бороться с деятельностью "Исламского государства"* (ИГ*, запрещено в РФ) в интернете, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов ОДКБ.

"В качестве приоритетного направления нам нужно сосредоточить усилия на противодействии использованию сети интернет в интересах международных террористических организаций, в первую очередь ИГИЛ*, и привлечению граждан из государств-членов ОДКБ к участию в вооруженных конфликтах на стороне подобных организаций", — сказал Патрушев.

По его словам, в этой связи актуально проведение операции ОДКБ постоянного действия по противодействию преступности в сфере информационных технологий "ПРОКСИ", которая доказала свою эффективность.

"Совершенствуется использование международными террористическими организациями современных информационных технологий для пропаганды идей терроризма, экстремизма и привлечения новых сторонников в свои ряды", — сказал секретарь Совбеза РФ.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

*Террористическая организация, запрещенная в России