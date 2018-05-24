В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту шесть километров

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява в четверг утром выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу национального агентства вулканологии.

Сообщается, что извержение вулкана Мерапи, находящегося в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты на острове Ява, произошло в 02.55 по местному времени (22.55 мск среды). По словам главы агентства, после извержения последовал выброс ядовитых газов из картера.

"Вулканические газы опасны рядом с кратером. Поэтому мы ограничиваем какую-либо деятельность в районе 3 километров", — заявил он агентству.

Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана во вторник была объявлена эвакуация населения, которая затронула по меньшей мере 660 человек.

Как сообщает газета Jakarta Post, вулканический пепел достиг храмового комплекса Боробудур.

Боробудур, который расположен в провинции Центральная Ява на индонезийском острове Ява, был занесен в книгу рекордов Гиннеса как крупнейший буддистский храм мира. Построенный в 750-842 годах из вулканического камня, Боробудур достигает 34,5 метра в высоту и имеет основание 123 на 123 метра. В 1991 году храм был отнесен ЮНЕСКО к числу объектов мирового наследия. В 1985 году Боробудур стал мишенью террористов — организованный исламистами мощный взрыв разрушил семь каменных ступ с изваяниями Будды.

Мерапи — самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие — около двух раз в год.