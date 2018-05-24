В ДНР заявили об уничтожении группы украинских диверсантов

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявляет об уничтожении диверсионной группы украинских силовиков ночью в среду на окраине Донецка.
В ведомстве пояснили, что все 5 силовиков были уничтожены. Тело одного из них удалось эвакуировать ополченцем. Инцидент произошел в районе населенного пункта Марьинка на окраине Донецка.
При себе у погибшего силовика были обнаружены шевроны одного из подразделений ДНР, средства связи с возможностью ведения фото- и видеосъемки, гражданская одежда.