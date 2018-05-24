Песков прокомментировал возможную отмену встречи лидеров США и КНДР

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отмены встречи лидеров США и КНДР, заявил о необходимости не допустить обострения ситуации на корейском полуострове и не навредить урегулированию.
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.
На прошлой неделе южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР об отмене встречи.