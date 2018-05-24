Новый премьер Малайзии понизит зарплату министрам, пишут СМИ

БАНГКОК, 24 мая – РИА Новости. Новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад за первые две недели у власти объявил о предстоящем упразднении ряда государственных ведомств и понижении на 10% заработной платы членов кабинета министров, сообщает интернет-версия газеты The Star, публикующая в четверг полный список ликвидируемых структур.

Ликвидированы будут Департамент специальных проблем, Малайзийская организация внешней разведки, Национальное инновационное агентство, Малайзийский глобальный центр инноваций и творчества, Комиссия по наземному транспорту, Бюро управления контроля исполнительной деятельности, Национальный совет профессоров и преподавателей и Комитет представителей населения, говорится в сообщении.

Из перечисленных организаций только одна полностью сохранит свою организационную структуру: Комиссия по наземному транспорту войдет в состав министерства транспорта в качестве нового департамента, однако ее председателю предложено уйти в отставку в течение недели, сообщает издание.

Кроме того, Мохамад объявил о снижении заработной платы министров кабинета на 10%, пересмотре постановления предыдущего правительства о повышении с 1 июля 2018 года зарплаты государственным служащим и о предстоящей инспекции всех крупных инфраструктурных проектов предыдущего правительства — исполнение некоторых из них может быть прервано, сообщает газета.