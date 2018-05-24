ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Части европейских компаний, вероятно, придется уйти из Ирана из-за американских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний волей-неволей будет вынуждена выйти из Ирана", — сказала она на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

По поводу того, могут ли китайские компании заполнить нишу, которую оставят европейские компании, Меркель заявила, что это решение остается за китайской стороной.

При этом канцлер подчеркнула, что Германия продолжит уважать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение", — отметила Меркель.

Отказ Трампа от сделки по Ирану

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того как Израиль объявил о наличии у него соответствующих разведданных.

Трамп распорядился немедленно начать процесс по восстановлению санкций против страны. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, в том числе энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Другие страны — гаранты соглашения решение Вашингтона осудили, указав на опасные последствия этого шага. Президент Ирана Хасан Рухани, в свою очередь, заявил, что Тегеран, в отличие от США, всегда выполнял обязательства, что подтверждали эксперты Международного агентства по атомной энергии.

МАГАТЭ во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по соглашению.

Соглашение по Ирану

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Тегеран в нарушениях СВПД.