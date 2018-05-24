Силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (310)

ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие. Накануне в оборонном ведомстве ЛНР заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП и стрелковое оружие", — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населенных пунктов Калиново, Веселогоровка, Желобок и Фрунзе. Всего по территории республики было выпущено 120 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.