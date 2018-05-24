Германия продолжит уважать соглашение по Ирану, заявила Меркель

ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Германия продолжит уважать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение ", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.