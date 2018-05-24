Пентагон хочет ускорить поставки оружия Украине

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пентагон ведет поиск посредника, который сможет на постоянной основе быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине, сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя министра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд.

По ее словам, Пентагон уже использует специальных посредников для ускорения процесса поставок оружия союзным странам, в частности Саудовской Аравии, Южной Корее, Японии и Румынии.

В настоящее время посредники уже задействованы в выполнении контрактов по продаже противоракетных комплексов Patriot для Румынии, разведывательных стратегических БПЛА Global Hawk для Японии, противоракетных комплексов THAAD для Саудовской Аравии, а также ПТРК TOW для нескольких других стран.

"Такие посредники позволят Пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений союзным странам", — сказала Лорд.

Американская администрация в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. При этом Вашингтон подчеркнул, что Киев не может использовать комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что поставки американского оружия Украине могут привести к обострению ситуации на востоке страны.

Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений Киеву из-за опасений эскалации конфликта в Донбассе.