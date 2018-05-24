МЧС отправило в Донбасс 77-ю гуманитарную колонну

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. МЧС России отправило 77-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для Донбасса, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Колонна везет в Донецкую и Луганскую области более 400 тонн гуманитарных грузов, в их числе детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ", — сказал представитель министерства.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 76 колонн МЧС России привезли на территорию юго-востока Украины более 75 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.