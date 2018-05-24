В Минске осудили украинца, собиравшего данные о российских военных объектах

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии приговорила гражданина Украины журналиста Павла Шаройко к длительному сроку наказания за шпионаж. Об этом сообщил в среду посол Украины Игорь Кизим, передает "Sputnik Беларусь".

"Более восьми лет лишения свободы", — сообщил дипломат в кулуарах форума "Минский диалог", отвечая на вопросы о сроке наказания для соотечественника.

Ранее КГБ Белоруссии сообщил о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в стране агентурной сети.

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" в ноябре 2017 года показал видео допроса Шаройко и документы с заданиями, среди которых сбор данных о посольстве России и российских военных объектах в Белоруссии. Телеканал утверждал, что во время обыска у Шаройко были изъяты карты памяти, на которых хранились "копии разведдонесений, которые он уже успел отправить…, а также задания от кураторов".

В связи с делом Шаройко сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова объявили в Белоруссии персоной нон грата за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". Киев в ответ выслал белорусского дипломата.

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