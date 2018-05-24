США объявили персоной нон грата двух венесуэльских дипломатов

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США высылают двух дипломатов Венесуэлы в ответ на аналогичные действия Каракаса, говорится в заявлении госдепартамента.

Предписано покинуть США в 48 часов поверенному в делах Венесуэлы в США и заместителю генконсула в Хьюстоне, уточняет госдеп.

Это делается в ответ на решение властей Венесуэлы выслать поверенного в делах США и замглавы дипмиссии США в Каракасе.

"Обвинения, которыми режим (президента Николаса) Мадуро объясняет это решение, безосновательны: наши дипломаты выполняют свои официальные обязанности ответственно и в соответствии с дипломатической практикой и нормами Венской конвенции о дипломатических сношениям. Мы отвергаем любые другие объяснения", — заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.