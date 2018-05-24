ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Министерство торговли США подтвердило в среду в заявлении, что начало расследование, которое может привести к заградительным пошлинам на импорт автомобилей.
Расследование "изучит, привело ли сокращение производства местных автомобилей и запчастей к снижению инноваций и исследований, касающихся новых технологий", сообщило министерство. Кроме того, предстоит определить, была ли затронута тем самым национальная безопасность США.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп изучает возможность пошлин в 25% на импортные автомобили.
Трамп неоднократно угрожал введением пошлины на импортные товары для выравнивания гигантского торгового дефицита США с другими странами и для восстановления ряда отраслей американской экономики, прежде всего промышленности и производства.