Трамп поручил рассмотреть возможность ввести пошлины на импорт автомобилей

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США могут начать процедуру изучения возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним, заявил президент Дональд Трамп.
Такого рода расследование необходимо для формального решения о введении пошлин под предлогом защиты безопасности страны.
Президент США добавил, что автомобильная индустрия является "ключевой" для нацбезопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп изучает возможность пошлин в 25% на импортные автомобили.