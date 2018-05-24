Трамп поручил рассмотреть возможность ввести пошлины на импорт автомобилей

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США могут начать процедуру изучения возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним, заявил президент Дональд Трамп.

"Сегодня я встретился с министром торговли Уилбуром Россом… и дал ему поручение рассмотреть возможность расследования того, насколько импорт автомобилей, включая грузовики и запчасти, влияет на национальную безопасность Америки", — говорится в письменном заявлении Трампа.

Такого рода расследование необходимо для формального решения о введении пошлин под предлогом защиты безопасности страны.

Президент США добавил, что автомобильная индустрия является "ключевой" для нацбезопасности.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп изучает возможность пошлин в 25% на импортные автомобили.