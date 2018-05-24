Экс-глава СВР Украины увидел "российский интерес" в нападениях на цыган

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что в прокатившейся по стране волне погромов цыганских таборов заинтересована Россия, передает ТСН.

По мнению генерала, Москве выгодно, чтобы имидж его страны был испорчен.

"Как российское телевидение показало эти картинки? Что на Украине фашизм. Что на Украине действуют радикалы", — пояснил Маломуж.

Во вторник поздно вечером в Тернопольской области неизвестные напали на цыганский табор. Они сожгли их палатки и попытались избить людей.

По словам очевидцев, в нападении участвовали около пятнадцати молодых людей. Позже двенадцать человек задержали в полутора километрах от места, где произошел инцидент. Они пояснили полиции, что просто занимаются спортом — бегают.

В сетях появилась информация, что некоторые из них принадлежат "Правому сектору"*. В националистической организации свою причастность к погрому отрицают.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам хулиганства.

Это не первое нападение на цыган на Украине. Двадцать первого апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор на Лысой горе в Голосеевском районе Киева, девятого мая во Львове также сожгли цыганское поселение.

*Запрещенная в России экстремистская организация