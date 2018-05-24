Экс-глава СВР Украины увидел "российский интерес" в нападениях на цыган

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что в прокатившейся по стране волне погромов цыганских таборов заинтересована Россия, передает ТСН.
"Как российское телевидение показало эти картинки? Что на Украине фашизм. Что на Украине действуют радикалы", — пояснил Маломуж.
Во вторник поздно вечером в Тернопольской области неизвестные напали на цыганский табор. Они сожгли их палатки и попытались избить людей.
По словам очевидцев, в нападении участвовали около пятнадцати молодых людей. Позже двенадцать человек задержали в полутора километрах от места, где произошел инцидент. Они пояснили полиции, что просто занимаются спортом — бегают.
В сетях появилась информация, что некоторые из них принадлежат "Правому сектору"*. В националистической организации свою причастность к погрому отрицают.
Полиция возбудила уголовное дело по признакам хулиганства.
Это не первое нападение на цыган на Украине. Двадцать первого апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор на Лысой горе в Голосеевском районе Киева, девятого мая во Львове также сожгли цыганское поселение.
*Запрещенная в России экстремистская организация