В США двадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Двадцать человек пострадали в штате Висконсин (США) в результате столкновения грузовой фуры со школьным автобусом, перевозившим учеников одной из школ города Милуоки, сообщает местный телеканал Today's TMJ4 со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел примерно в 10 утра по местному времени (18 мск среды) около населенного пункта Дефорест. По данным департамента транспорта штата, грузовик врезался в припаркованный на обочине школьный автобус, который остановился на автомагистрали из-за технических неполадок.

Автобус перевозил учеников частной школы Hope Semper Christian School, которые ехали на экскурсию. Четверо из пострадавших получили серьезные травмы, о состоянии остальных не сообщается.

Представители школы на своей странице в Facebook выразили благодарность местным службам за быстрое реагирование и своевременную медицинскую помощь, а также поблагодарили государственные школы района Дефорест за содействие.