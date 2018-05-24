Посольство России прокомментировало заявление Помпео о "Северном потоке-2"

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Выступая против газопровода "Северный поток-2", США пытаются навязать Европе свой неконкурентоспособный газ, заявило посольство России в Вашингтоне.
"Хотели бы напомнить, что кумир нынешних республиканцев — Рональд Рейган — также выступал против строительства советского газопровода в Германию в начале 1980-х годов. Его администрация вводила санкции против тех компаний, которые участвовали в этом проекте. Обоснование было тем же — не дать России усилить влияние на европейских союзников США", — заявили в посольстве.
"Рейгану хватило мудрости отменить свои санкции через пару лет в виду их полной бессмысленности. Надеемся, нынешняя администрация сделает выводы из истории раньше", — заключили в посольстве.