МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Черкасской области во дворе дома-музея одного из основателей "Народного руха Украины" Вячеслава Черновола неизвестные разрушили памятник политику, а также похитили бронзовый бюст. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Тараса Черновола, сына бывшего диссидента и героя Украины.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 мая селе Вильховец Звенигородского района. Расположенный там музей представляет собой учительский дом, где жили родители Вячеслава Черновола и где он сам провел детство и юность.

По словам Тараса Черновола, бюст спилили беспрепятственно, потому что музей не охраняется. В учреждении работают директор и две женщины, которые отвечают за благоустройство. Ежедневно в музей заходят много людей, возле него часто останавливаются автобусы со школьными экскурсиями, а также нередко приезжают посетители из-за рубежа, добавил Черновол.

"У вандалов не может быть ничего святого, их должны найти и осудить, на что очень надеюсь. По крайней мере, полиция сейчас вроде расшевелилась, и, как говорят, реально взялась искать", — отметил Тарас Черновол.

Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 года. Его автомобиль врезался в КамАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе. Согласно заявлению правоохранительных органов, инцидент представлял собой дорожно-транспортное происшествие, тогда как в Народном рухе случившееся назвали политическим убийством.