МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Появившуюся информацию о том, что посредники Петра Порошенко заплатили деньги для организации первой встречи с Дональдом Трампом в Белом доме, опроверг как официальный Киев, так и личный адвокат президента США Майкл Коэн.

"Эта история совершенно лжива", — сказал Коэн в текстовом комментарии агентству Рейтер

В администрации украинского президента агентству УНИАН также заявили, что распространенные сообщения на эту тему не соответствуют действительности.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что якобы встреча президентов Украины и США была организована за деньги", — отметили в пресс-службе. В администрации добавили, что двусторонний саммит в июне прошлого года был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в частности украинским посольством в Вашингтоне.

"Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковых кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США", — добавили в АП.

Ранее со ссылкой на источники в Киеве СМИ сообщили, что посредники Порошенко заплатили Коэну по меньшей мере 400 тысяч долларов для организации первой встречи с Трампом в Белом доме.

Утверждалось, что перед встречей в Белом доме Коэна привезли на Украину. Порошенко таким образом якобы решил создать неофициальный канал связи с Трампом, так как украинское посольство могло организовать для украинского лидера лишь короткую встречу с Трампом для совместного фото.

Задание, по данным источника, поручили бывшему советнику, который обратился за помощью к лояльному украинскому народному депутату. Он, как сообщалось, использовал персональные контакты в еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк.

Встреча Порошенко и Трампа прошла 20 июня 2017 года. После нее Порошенко заявил, что обсудил с Трампом поддержку Украины в противодействии "российской агрессии" и дальнейшую политику санкций в отношении Москвы. В Белом доме заявили, что президенты встретились, чтобы обсудить поддержку мирного урегулирования ситуации на Донбассе.