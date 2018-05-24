Посольство России прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские дипломаты, комментируя появившееся видеообращение Юлии Скрипаль, отметили, что оно вызывает вопросы об условиях ее содержания.

Как пояснил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне, очевидно, что Скрипаль "зачитывала заранее написанный текст".

При этом, если судить по ряду оборотов, этот текст представлял собой перевод с английского, и оригинал был составлен носителем языка. "Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — сказал дипломат.

Представитель дипмиссии добавил, что, при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, консульские конвенции обязывают Британию предоставить России возможность напрямую поговорить с Юлией Скрипаль.

По его словам, это необходимо для того, чтобы "убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением".

Мнение Виктории Скрипаль

До тех пор у дипломатов есть основания "подозревать обратное" Представитель посольства добавил, что дипломаты были рады увидеть Юлию Скрипаль, а в обращении, которое она зачитало, много новой информации.

Двоюродная сестра Юлии, Виктория Скрипаль, полагает, что видеообращение могло быть записано под давлением. Об этом РИА Новости сообщил супруг Виктории Арсений Елифантьев.

Видеообращение

"Я ничего не видел, но Виктория видео видела. По ее словам, видно, что человек говорит под давлением, что текст заучен", — сказал он.

В видеообращении для агентства Рейтер Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Кроме того, она упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство, однако отметила, что сейчас не хочет прибегать к его услугам.

При этом Юлия Скрипаль предоставила агентству письменные заявления на русском и английском языках.

© REUTERS Скан рукописного обращения на русском языке Юлии Скрипаль, записанный в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018 © REUTERS Скан рукописного обращения на русском языке Юлии Скрипаль, записанный в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

Отравление Скрипалей

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который работал на британские спецслужбы и был за это осужден в России, а также его дочь Юлию 4 марта отравили в английском городе Солсбери. Отношения России и Британии после этого резко обострились. Лондон бездоказательно утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает.

Москва неоднократно заявляла, что Лондон отказывается сотрудничать по "делу Скрипалей" и не предоставляет российской стороне доступ к Скрипалям.

В середине апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы.