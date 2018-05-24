Посольство России прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские дипломаты, комментируя появившееся видеообращение Юлии Скрипаль, отметили, что оно вызывает вопросы об условиях ее содержания.
При этом, если судить по ряду оборотов, этот текст представлял собой перевод с английского, и оригинал был составлен носителем языка. "Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — сказал дипломат.
Представитель дипмиссии добавил, что, при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, консульские конвенции обязывают Британию предоставить России возможность напрямую поговорить с Юлией Скрипаль.
По его словам, это необходимо для того, чтобы "убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением".
Мнение Виктории Скрипаль
Двоюродная сестра Юлии, Виктория Скрипаль, полагает, что видеообращение могло быть записано под давлением. Об этом РИА Новости сообщил супруг Виктории Арсений Елифантьев.
Видеообращение
В видеообращении для агентства Рейтер Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Кроме того, она упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство, однако отметила, что сейчас не хочет прибегать к его услугам.
При этом Юлия Скрипаль предоставила агентству письменные заявления на русском и английском языках.
Отравление Скрипалей
Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который работал на британские спецслужбы и был за это осужден в России, а также его дочь Юлию 4 марта отравили в английском городе Солсбери. Отношения России и Британии после этого резко обострились. Лондон бездоказательно утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает.
Москва неоднократно заявляла, что Лондон отказывается сотрудничать по "делу Скрипалей" и не предоставляет российской стороне доступ к Скрипалям.
В середине апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы.