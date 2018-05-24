Украинские морпехи назло Порошенко надели черные береты

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета беретов, о которой заявил Петр Порошенко. Об этом сообщает InfoResist.

"Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаева происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах", — рассказал один из бывших служащих батальона у себя в Facebook.

Проход военнослужащих во время парада не попал в объективы телекамер, однако кадры, на которых на заднем плане видны морпехи в черных беретах, все равно остались на видео.

Сами военнослужащие в числе причин подобного поступка назвали несогласие с действиями украинских властей.

"Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет", — заявил один из действующих военнослужащих батальона.