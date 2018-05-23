В Испании при взрыве пиротехники в частном доме погиб человек

МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. Один человек погиб, 27 получили ранения в результате взрыва пиротехники, хранившейся в жилом доме в муниципалитете Туй (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия, Испания).

Такие предварительные данные сообщило правительство сообщества Галисия. Ранее агентство Europa Press сообщило о четырех жертвах, эти данные на настоящий момент не подтверждаются. Однако не исключено, что под завалами домов, разбором которых занимаются спасатели, также могут оставаться люди.

Погибла пожилая женщина, среди раненых – 20 взрослых и семь детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В ходе следствия выяснилось, что взорвалась пиротехника, хранившаяся в одном из частных домов. Ее владелец задержан. Ранее ему принадлежал пиротехнический завод, однако он был закрыт. Скорее всего, часть изделий хозяин перенес в частный дом своего родственника, где они и взорвались.

В результате мощных взрывов пострадали несколько десятков домов, некоторые полностью уничтожены. Выбиты стекла в радиусе нескольких километров. Из-за взрывов загорелся лес. Грохот от взрывов был слышен за много километров, а в небо поднимался большой столб дыма.

На месте работают спасательные службы, специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ и медики.