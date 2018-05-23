Тегеран выдвинул Европе семь условий для сохранения ядерной сделки

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предъявил европейским лидерам семь требований, при выполнении которых Тегеран готов остаться в соглашении по атому, сообщается на его официальном сайте.

"На протяжении двух лет США несколько раз нарушали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — Прим. ред.), пока европейцы хранили молчание. Эти три европейские страны (европейская тройка — Великобритания, Франция, Германия. — Прим. ред.) должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно", — говорится в его Twitter.

Европа, по словам верховного лидера, должна выпустить резолюцию с осуждением действий США, должна гарантировать, что она не будет поднимать вопрос о ракетной программе и не будет вмешиваться в региональную политику республики. Он также потребовал обеспечить продажу иранской нефти. Кроме того, по его словам, европейские банки "должны гарантировать проведение бизнес-транзакций" с Ираном.

"Если США удастся помешать продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продать желаемый объем топлива. Европейцы должны в форме гарантий компенсировать это и купить иранскую нефть", — отметил он.

Хаменеи также заявил, что Европа должна "оказать противодействие" попыткам США ввести санкции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.