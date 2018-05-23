Рэпер, оскорбивший короля Испании, сбежал из страны

МАДРИД, 23 мая — РИА Новости. Испанский рэпер Хосеп Микель Аренас (творческий псевдоним Valtonyc), приговоренный к трем с половиной годам тюремного заключения за прославление терроризма, угрозы известным политикам и королевской семье в своих песнях, сбежал из страны.
В четверг в Брюсселе перед зданием Европарламента, где будет проходить конференция, посвященная свободе слова, запланирована акция в поддержку испанского рэпера. Акция протеста против приговора прошла вечером в среду в Барселоне, в ней приняли участие около 200 человек.
Помимо Бельгии, СМИ в качестве возможного местонахождения рэпера называют Швейцарию, где от испанского правосудия скрываются два каталонских политика, в отношении которых в Испании выдвинуты обвинения.
Накануне исчезновения Valtonyc дал понять, что добровольно в тюрьму он в четверг не явится. "Завтра. Завтра будут сносить дверь моего дома, чтобы отправить меня в тюрьму. За несколько песен. Завтра Испания в очередной раз станет посмешищем. Я так легко не сдамся, не подчиняться законно и является обязанностью перед этим фашистским государством. Здесь никто не сдается", — написал он в Twitter за несколько часов до исчезновения.
Национальный суд признал рэпера виновным в угрозах, прославлении терроризма, унижении жертв терактов, а также оскорблении монархии. Суд посчитал, что в своем "творчестве" рэпер поддерживает террористические организации ЭТА (баскская террористическая организация) и GRAPO (Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября), оскорбляет бывшего главу государства короля Хуана Карлоса и членов его семьи, угрожает известным политикам. В судебном решении приводятся некоторые строчки песен.
Сторона защиты настаивала, что речь идет о творчестве и свободе слова, а "язык рэпа — провокационный, аллегорический и символический".
Рэпер обжаловал решение, однако Верховный суд подтвердил приговор.
В декабре прошлого года Национальный суд вынес приговор в отношении двенадцати рэперов группы La Insurgencia ("Восстание"), которые публиковали в YouTube песни в поддержку GRAPO и ЭТА. Рэперы приговорены к двум годам и одному дню заключения, а также штрафу в размере 4,8 тысячи евро. В конце апреля они обжаловали приговор и теперь дожидаются решения.