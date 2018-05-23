Рэпер, оскорбивший короля Испании, сбежал из страны

МАДРИД, 23 мая — РИА Новости. Испанский рэпер Хосеп Микель Аренас (творческий псевдоним Valtonyc), приговоренный к трем с половиной годам тюремного заключения за прославление терроризма, угрозы известным политикам и королевской семье в своих песнях, сбежал из страны.

В четверг истекал десятидневный срок, в течение которого он должен был явиться в тюрьму для отбывания наказания. Как полагают испанские СМИ, Valtonyc мог направиться в Бельгию еще несколько дней назад. В этой стране находятся три каталонских политика, которым в Испании предъявлены обвинения в связи с преступлениями, связанными с проведением незаконного референдума о независимости. На прошлой неделе бельгийский суд отказался удовлетворить испанский ордер на экстрадицию и выдать их.

В четверг в Брюсселе перед зданием Европарламента, где будет проходить конференция, посвященная свободе слова, запланирована акция в поддержку испанского рэпера. Акция протеста против приговора прошла вечером в среду в Барселоне, в ней приняли участие около 200 человек.

Помимо Бельгии, СМИ в качестве возможного местонахождения рэпера называют Швейцарию, где от испанского правосудия скрываются два каталонских политика, в отношении которых в Испании выдвинуты обвинения.

Накануне исчезновения Valtonyc дал понять, что добровольно в тюрьму он в четверг не явится. "Завтра. Завтра будут сносить дверь моего дома, чтобы отправить меня в тюрьму. За несколько песен. Завтра Испания в очередной раз станет посмешищем. Я так легко не сдамся, не подчиняться законно и является обязанностью перед этим фашистским государством. Здесь никто не сдается", — написал он в Twitter за несколько часов до исчезновения.

Адвокат Хуан Мануэль Оларьета подал иск в Европейский суд по правам человека на решение Национального суда Испании.

Национальный суд признал рэпера виновным в угрозах, прославлении терроризма, унижении жертв терактов, а также оскорблении монархии. Суд посчитал, что в своем "творчестве" рэпер поддерживает террористические организации ЭТА (баскская террористическая организация) и GRAPO (Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября), оскорбляет бывшего главу государства короля Хуана Карлоса и членов его семьи, угрожает известным политикам. В судебном решении приводятся некоторые строчки песен.

Сторона защиты настаивала, что речь идет о творчестве и свободе слова, а "язык рэпа — провокационный, аллегорический и символический".

Рэпер обжаловал решение, однако Верховный суд подтвердил приговор.

Это не единственный приговор, вынесенный испанскими судами в отношении "творчества" певцов и вызвавший бурное обсуждение. В 2014 году Национальный суд приговорил к двум годам тюрьмы каталонского рэпера Пабло Аселя (также за прославление в своих текстах терроризма), однако он отбывал наказание условно. Однако в начале этого года Асель вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз Национальный суд приговорил его к двум годам и одному дню тюрьмы за прославление терроризма, оскорбления и клевету в адрес монархии и государственных институтов. Это означает, что, если апелляция будет отклонена, он будет отбывать реальное наказание.

В декабре прошлого года Национальный суд вынес приговор в отношении двенадцати рэперов группы La Insurgencia ("Восстание"), которые публиковали в YouTube песни в поддержку GRAPO и ЭТА. Рэперы приговорены к двум годам и одному дню заключения, а также штрафу в размере 4,8 тысячи евро. В конце апреля они обжаловали приговор и теперь дожидаются решения.