Цукерберг высоко оценил инновационный потенциал Франции

ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал о встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном на своей личной странице в социальной сети, отметив, что продолжит инвестировать во Францию.
"Я только что встретился с президентом Макроном в Париже. У нас был отличный разговор о Франции как инновационном центре в Европе, учитывая большие инженерные таланты здесь и культуру предпринимательства", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook и опубликовал совместное фото с Макроном.
Цукерберг отметил работу двух проектов — лаборатории искусственного интеллекта и Startup Garage, которые работают в Париже. "Они делают невероятно интересную работу, поэтому мы продолжим инвестировать во Францию в ближайшие годы", — добавил он.
Во вторник Цукерберг встретился с депутатами Европарламента, ответив на их вопросы.