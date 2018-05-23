Цукерберг высоко оценил инновационный потенциал Франции

ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал о встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном на своей личной странице в социальной сети, отметив, что продолжит инвестировать во Францию.

В среду Макрон встретился с основателем Facebook, а также с 50 руководителями цифровых компаний. Встречи проходили за закрытыми дверями.

"Я только что встретился с президентом Макроном в Париже. У нас был отличный разговор о Франции как инновационном центре в Европе, учитывая большие инженерные таланты здесь и культуру предпринимательства", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook и опубликовал совместное фото с Макроном.

Цукерберг отметил работу двух проектов — лаборатории искусственного интеллекта и Startup Garage, которые работают в Париже. "Они делают невероятно интересную работу, поэтому мы продолжим инвестировать во Францию в ближайшие годы", — добавил он.

Во вторник Цукерберг встретился с депутатами Европарламента, ответив на их вопросы.