Верховный суд Греции счел законным предоставление убежища турецкому офицеру

АФИНЫ, 23 мая — РИА Новости. Высший административный суд Греции, Государственный совет, счел законным предоставление убежища одному из восьми турецких офицеров, бежавших в Грецию на вертолете после попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года, сообщает газета "Катимерини".
Однако правительство Греции в конце прошлого года оспорило решение о предоставлении убежища. Это было сделано вскоре после заявления МИД Турции, в котором Анкара обвинила Грецию в защите участников государственного переворота, назвала решение о предоставлении убежища политически мотивированным и заявила, что оно, несомненно, повлияет на двусторонние отношения с Грецией и общее региональное сотрудничество.
Согласно информации газеты, судьи отклонили требование греческого государства и указали, что страна обязана предоставить убежище этому турецкому офицеру и другим, поскольку суд принял аргументы заявителя и его решение является неизменным.
Газета отмечает также, что в связи с истечением 18-месячного срока содержания под стражей, предусмотренного греческим законодательством о просителях убежища, военнослужащие должны быть освобождены.
Четверо из восьми военных уже освобождены, всем им обеспечена безопасность и защита, сообщает "Катимерини".