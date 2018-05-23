Верховный суд Греции счел законным предоставление убежища турецкому офицеру

АФИНЫ, 23 мая — РИА Новости. Высший административный суд Греции, Государственный совет, счел законным предоставление убежища одному из восьми турецких офицеров, бежавших в Грецию на вертолете после попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года, сообщает газета "Катимерини".

Суд в Греции отказался выдать военных в Турцию, поскольку счел, что на родине они не смогут рассчитывать на справедливый суд, им грозят пытки и смерть. Второй пилот вертолета получил в Греции убежище.

Однако правительство Греции в конце прошлого года оспорило решение о предоставлении убежища. Это было сделано вскоре после заявления МИД Турции, в котором Анкара обвинила Грецию в защите участников государственного переворота, назвала решение о предоставлении убежища политически мотивированным и заявила, что оно, несомненно, повлияет на двусторонние отношения с Грецией и общее региональное сотрудничество.

В среду вечером Госсовет на своем пленарном заседании единогласно счел законным предоставление убежища летчику, что скажется и на судьбе семерых других военных, пишет издание, отметив, что отказ в их экстрадиции является причиной постоянных трений в отношениях с Турцией.

Согласно информации газеты, судьи отклонили требование греческого государства и указали, что страна обязана предоставить убежище этому турецкому офицеру и другим, поскольку суд принял аргументы заявителя и его решение является неизменным.

Государственный совет постановил, что компетентные органы обязаны предоставить необходимые документы получившему убежище, а затем и другим семи, что на практике означает, что они будут иметь проездные документы и, как подчеркнули их адвокаты, смогут в будущем выезжать за пределы Греции и выбрать другую европейскую страну в качестве места жительства, пишет издание.

Газета отмечает также, что в связи с истечением 18-месячного срока содержания под стражей, предусмотренного греческим законодательством о просителях убежища, военнослужащие должны быть освобождены.

Четверо из восьми военных уже освобождены, всем им обеспечена безопасность и защита, сообщает "Катимерини".