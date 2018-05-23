ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Китай не обнаружил признаков акустической атаки на американского дипломата в Гуанчжоу, заявил в среду журналистам министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

"Это частный случай… Китай расследует это со всей ответственностью. Мы не обнаружили того, что какая-то организация или физическое лицо применили бы такое сверхзвуковое воздействие", — сказал он.

Ранее один из американских дипломатов сообщил, что в последнее время испытывает "аномальные" слуховые ощущения и давление.

В прошлом году госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. 29 сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.