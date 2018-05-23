Трамп пригрозил странам, откуда прибывают незаконные иммигранты

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил сократить помощь странам, откуда в США прибывают незаконные иммигранты.

"Если кто-то прибывает из любой страны, мы будем вычитать некоторую сумму из помощи", — заявил Трамп, обсуждая нелегальную иммиграцию на круглом столе в Нью-Йорке. По его словам, некоторые страны не делают достаточно для того, чтобы помешать опасным мигрантам переехать в США. Трамп добавил, что изменения в иностранной помощи будут "радикальными" и произойдут "скоро".

При этом Трамп в одиночку не может распоряжаться иностранной помощью. Любые средства в бюджете выделяет конгресс, который в 2017 году проигнорировал требование Трампа серьезно сократить помощь другим странам.