Посол США рассказал, когда могут подготовить мирный план по Палестине

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Посол США в Израиле Дэвид Фридман дал понять, что новый американский план ближневосточного урегулирования может быть представлен через несколько месяцев, и выразил надежду на то, что палестинское руководство пересмотрит отказ от сотрудничества с инициативой.

В интервью 13-му каналу местного телевидения дипломат предположил, что палестинцам будет сложно ответить "нет" на предложение лучшего будущего, и предупредил, что нежелание сесть за стол переговоров вряд ли хорошо воспримут в Белом доме.

"Я думаю, что, если мы сможем в следующие несколько месяцев предложить что-то, сулящее лучшее, более оптимистичное и многообещающее будущее палестинскому народу… Я верю в демократию, я верю, что, если народ проявит интерес, то у руководства не останется выбора", — сказал Фридман.

От единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем палестинцы отказались в конце прошлого года, возмутившись решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта и заранее отвергнув мирные инициативы, которые тот готовит, они обсуждает с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской атомной проблемы.

Фридман заверил, что, несмотря на близость с Израилем, США способны выполнять роль "честного брокера".

"Мы честный брокер. Мы невероятно близки с Израилем… но это не означает, что мы не можем помочь привести стороны к мирной сделке", — сказал дипломат.

Он впервые дал интервью из нового американского посольства, которое на прошлой неделе открылось в Иерусалиме, несмотря на протесты палестинцев, претендующих на восточные кварталы города.

Фридман также выразил уверенность в готовности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к уступкам во имя мира, если он будет уверен, что американские предложения отвечают "высшим интересам" его страны.