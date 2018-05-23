Посол США рассказал, когда могут подготовить мирный план по Палестине

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Посол США в Израиле Дэвид Фридман дал понять, что новый американский план ближневосточного урегулирования может быть представлен через несколько месяцев, и выразил надежду на то, что палестинское руководство пересмотрит отказ от сотрудничества с инициативой.
"Я думаю, что, если мы сможем в следующие несколько месяцев предложить что-то, сулящее лучшее, более оптимистичное и многообещающее будущее палестинскому народу… Я верю в демократию, я верю, что, если народ проявит интерес, то у руководства не останется выбора", — сказал Фридман.
Фридман заверил, что, несмотря на близость с Израилем, США способны выполнять роль "честного брокера".
Он впервые дал интервью из нового американского посольства, которое на прошлой неделе открылось в Иерусалиме, несмотря на протесты палестинцев, претендующих на восточные кварталы города.
Фридман также выразил уверенность в готовности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к уступкам во имя мира, если он будет уверен, что американские предложения отвечают "высшим интересам" его страны.