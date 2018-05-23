В Сети высмеяли решение Порошенко о создании морской пехоты

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли решение Петра Порошенко о создании нового рода войск — морской пехоты.

В среду президент Украины заявил о переносе празднования Дня морской пехоты Украины на 23 мая. Также у украинских морпехов сменился цвет беретов. Вместо черных головных уборов, которые на Украине считали проявлением советского наследия, военнослужащие морской пехоты будут носить береты "цвета морской волны".

Подобное решение вызвало бурную реакцию пользователей в соцсетях. Некоторые из них отметили отсутствие у Украины флота, которое плохо сочетается с наличием морской пехоты.

Странно, мне казалось, морская пехота как бы подразумевает наличие флота, а не потешных адмиралов

Впрочем, Украина — страна возможностей pic.twitter.com/pxUP35a48T — Чу Хонес II (@Sositehuipidary) 23 мая 2018 г.

​Другие посетовали на отсутствие боевых заслуг у украинских морпехов.

Я к тому, что морской пехоте надо теперь доказать что они МОРСКАЯ ПЕХОТА. Что-то я не помню за 4 года войны чем то отличились. — artembilyk (@artembilykposh1) 23 мая 2018 г.

​Пользователи решили также сравнить украинских бойцов с аналогичным родом войск в России.

Вот как-то так должна выглядеть морская пехота pic.twitter.com/AtnSqqzRgC — Виктор Кожухарь (@vitiok78) 23 мая 2018 г.

​У многих вызвал вопросы и сам юбилей морской пехоты на Украине.