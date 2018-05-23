Украинский депутат пригрозил сжечь Верховную Раду

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинский народный депутат от Радикальной партии Олег Ляшко осудил решение ЕСПЧ о снятии моратория на продажу земли, пригрозив сжечь Верховную Раду. Видео выступления парламентария опубликовано на YouTube-канале политика.

Мораторий на продажу земли существует на Украине на протяжении четырнадцати лет, в декабре Рада продлила его до 2019 года. Киев опасается, что в случае отмены моратория влиятельные бизнесмены смогут приобретать земли за бесценок.

"Международные финансовые спекулянты хотят лишить украинцев собственной земли, шантажируя их кредитами, и наша власть следует у них на поводу", — заявил Ляшко.

Политик также раскритиковал повышение цен на газ, отметив, что такими темпами украинцам придется вскоре "переходить на дрова".

"Если цивилизованный путь решения вопроса не пройдет — я готов сжечь трибуну и весь парламент к чертовой матери, но сделать украинцев чужими на родной земле не позволю!", — пригрозил парламентарий.

Ляшко не раз делал громкие заявления. Ранее депутат призвал разорвать дипломатические отношения с Россией после заявления СБУ о "причастности" России к взрыву у офиса украинского телеканала "Эспрессо" в октябре 2017 года.