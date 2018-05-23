Вице-премьер Бельгии сравнил компанию Facebook с айсбергом

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Вице-премьер Бельгии Александр Де Кро в среду сравнил компанию Facebook с айсбергом.

"Все понимают, что Facebook – это своего рода гигантский айсберг. Проблема с этим айсбергом в том, что мы как граждане (Евросоюза – ред.) видим лишь его надводную часть … Все, что находится под водой, – это огромное количество данных, которые собраны … Мы не знаем, что с ними происходит, и cитуация с Cambridge Analytica представляет подлинную проблему", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг, выступая во вторник перед главами политических групп Европарламента в Брюсселе, заверил депутатов, что разработчики приложений впредь не смогут получать такой же доступ к личным данным пользователей, как это произошло с Cambridge Analytica. В начале апреля Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение компании Cambridge Analytica.

Выступая перед европарламентариями, Цукерберг признал, что Facebook в последние два года компания "сделала недостаточно" для предотвращения злоупотреблений различными инструментами в соцсети.

Европарламент пригласил Цукерберга в Брюссель, чтобы он лично ответил на вопросы глав фракций ассамблеи в связи с расследованием масштабов утечек из Facebook персональных данных граждан Евросоюза, которое было начато в связи со скандалом вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica. В ЕС хотят знать, не использовались ли данные пользователей Facebook в ходе президентских выборов в США и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Однако ожидаемых ответов Цукерберга на свои острые вопросы главы фракций Европарламента так и не получили. В результате сторонами была достигнута договоренность, что парламентарии получат письменные ответы на оставшиеся открытыми вопросы.