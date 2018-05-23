Посольство России прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Видеообращение Юлии Скрипаль вызывает вопросы об условиях ее содержания, заявил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне.
"Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — заявил представитель посольства.
Дипломат отметил, что согласно консульским конвенциям Великобритания обязана предоставить Москве возможность поговорить с дочерью экс-сотрудника ГРУ напрямую. Это необходимо для того, чтобы "убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением".
"Пока что у нас есть основания подозревать обратное", — заявил представитель дипмиссии.
При этом собеседник агентства отметил, что дипломаты были рады увидеть Юлию, а зачитанное ей обращение содержит много новой информации.
В видео, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство в Лондоне, но отметила, что в настоящий момент не желает прибегать к его услугам. Кроме того, девушка предоставила агентству письменные заявления на русском и английском языках.
После публикации заявления муж двоюродной сестры Юлии рассказал РИА Новости, что его супруга не исключает возможного давления на пострадавшую россиянку со стороны британских властей.
Скрипаль выписали из больницы в середине апреля. В своем первом заявлении девушка сообщила, что не собирается обращаться за консульской помощью к России. При этом Москва опасается, что она писала это обращение под давлением. Позднее британские СМИ сообщили, что ее доставили в госпиталь на военной базе.